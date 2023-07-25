В Екатеринбурге хотят реконструировать развязку у Малышевского моста

Возможности моста будут расширены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 25 июля, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд Кировского района. Первой точкой остановки стал Малышевский мост, который переходит в улицу Владимира Высоцкого.

Как объяснили в мэрии, планируется, что возможности моста будут расширены. Во время обсуждения вариантов расширения глава Екатеринбурга сказал, что предпроектные работы могут начаться уже в следующем году.

Ранее в мэрии рассказывали о реконструкции другого моста на улице Малышева - того, который соединяет разные берега Исети. По данным мэрии, мост начнут реконструировать в 2023 году. На время работ движение там закроют на четыре месяца.

- Расширим автомобильную часть, вынесем тротуары и велодорожки на консоли. Сделаем проход под мостом вдоль набережной, - заявил заместитель мэра по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов.

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