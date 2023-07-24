В Екатеринбурге осудили москвича-закладчика

Пока приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстал москвич за оборот наркотиков. 43-летний мужчина прибыл в столицу Урала, чтобы стать закладчиком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2022 года житель Москвы связался с человеком, который втянул его в преступный бизнес. Для дальнейшей работы мужчина приехал в Екатеринбург. Из тайника он достал 1,7 килограмма наркотиков. В этот же день москвича задержали.

- Перед задержанием преступник пытался усыпить бдительность сотрудников полиции, представившись действующим сотрудником правоохранительных органов и предъявив подложное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношения к государственному органу, - отметили в ведомстве.

Верх-Исетский районный суд назначил мужчине 9,5 лет исправительной колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru