В Нижнем Тагиле заводчанин подарил мошенникам 7 миллионов рублей

Было возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле заводчанин стал жертвой аферистов. Мужчину вынудили взять несколько кредитов. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пострадавшему 28 июля позвонила женщина. Она представилась сотрудником МВД и рассказала, что мужчину подозревают в госизмене. Причиной тому стали якобы подозрительные переводы денег в недружественные страны. Всего, по словам мошенницы, было перечислено 3,5 миллиона.

Позже тагальчанину позвонили из банка и сообщили, что для предотвращения операций, ему нужно взять займ на эту же сумму. Тогда мужчина оформил онлайн-кредиты. Полученные деньги он отправлял мошенникам.

- В течение трех дней мужчине звонили и каждый раз убеждали оформлять кредиты на максимально возможные суммы, и при этом «представители финансовых организации» рекомендовали в банке вести себя спокойно, не отвечать на лишние вопросы представителей банка, чтобы не возникло никаких подозрений об утечке информации, - рассказали в полиции.

Всего тагильчанином было оформлено четыре кредита. Все деньги он отправил аферистам. Только спустя две недели мужчина решил проверить номера телефонов звонивших. Тогда он понял, что его обманули. Пострадавший обратился в МУ МВД. В полиции города возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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