Жителям Екатеринбурга предложили почувствовать себя крепостными из XVIII века

В Музее истории Екатеринбурга рассказали, как будет проходить Историческая реконструкция к 300-летию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга предлагают принять участие в исторической реконструкции. В 300-летие Екатеринбурга в Литературном квартале актеры из Театра юного зрителя будут разыгрывать несколько сцен из прошлого города. Ну, а горожане смогут принять в этом участие, изобразив из себя жителей уральской столицы XVIII, XIX, а также XX века.

- Мы хотим сделать реконструкцию екатеринбургского быта, - рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. – Всего у нас пять сюжетов. Вся труппа ТЮЗа будет задействована в этих постановках. Это будут мини спектакли. Мы собираем заявки от горожан, которые хотят стать «массовкой».

На сайте театр300.екатеринбург.рф можно выбрать один из пяти сюжетов для участия, а также выбрать персонажа, которого хочется сыграть. Там же есть раздел для регистрации. Можно стать крепостным, крестьянином, заводчанином или просто советским гражданином. Если мечтали сыграть, например, роль Никиты Хрущева, который тоже будет в одном из сюжетов, то знайте, что такие роли уже заняты профессиональными актерами.

- Нам нужно в каждом эпизоде порядка 20 человек, - рассказывает Илья Марков. - Уже есть набор на один состав. Но если будут еще желающие, мы готовы эти составы разнести по времени. После того, как человек заполняет форму регистрации, мои коллеги с ним связываются. У нас есть общий чат и в этом чате мы обсуждаем, что нужно сделать, куда прийти, в какой сцене и кто будет занят, когда репетиция.

Костюмы надо будет подготовить самостоятельно – это одно из условий участия. Организаторы объяснят, каким должен быть наряд и из каких материалов его лучше изготовить.

- Специалисты из Музея истории Екатеринбурга с точки зрения исторической достоверности подскажут. Кроме того ТЮЗ имеет свои цеха по производству костюмов. Он будет помогать их шить, - добавляет Илья Марков. - У нас в чате сейчас идет жаркое обсуждение – люди обмениваются информацией, в каком магазине ткани лучше купить.

По задумке, спектакли с участием горожан начнут показывать в Литературном квартале уже 18 августа с 14.00. А 19 августа их будут показывать с утра и до вечера.