В Екатеринбурге запустили чат-бот, который рассказывает, где погулять и поесть в День города - 2023

Чат-бот будет работать, как информационно-туристический помощник и после юбилея города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начал работать чат-бот, который поможет сориентироваться туристам, да и жителям города, где погулять, какие музеи посетить и где вкусно перекусить. Он работает на базе социальной сети Вконтакте и через Телеграм.

- Мы рады сообщить о запуске чат-бота посвященного 300-летию города. Он уже доступен, - рассказала и.о. директора муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик. – Это информационно-туристический помощник. Он будет работать и после юбилея города. Мы будем его дополнять, развивать. Это карманный гид, который будет разделен по нескольким направлениям, он будет обращаться к человеку по имени, предлагать различные сценарии знакомства с городом. Отрисованы карты. Можно удобно сориентироваться с навигацией по объектам. Каждый объект содержит информацию и фото.

Сейчас, если запустить чат-бот в Телеграмм (@ekaterinburg300_bot), можно выбрать из пяти вариантов: погуляем, поиграем, послушаем, потанцуем, поедим. Если выбрать, например, последний вариант, он попросит уточнить, какая кухня вас интересует, например, итальянская, уральская или грузинская. После этого чат-бот предложит список из ресторанов. В День города в чат-боте можно будет посмотреть, где и какие музыканты выступают, а также где и какие праздничные мероприятия проходят. Правда, пока этой информации в чат-боте нет. Ее собираются добавить к 1 августа.