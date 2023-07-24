Психолог рассказала, как отучить себя опаздывать

На важную встречу лучше прийти заранее, чем бежать, опаздывая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог Марина Философ объяснила, почему люди опаздывают и как избавиться от этой привычки. Специалист предположила, что, если человек постоянно опаздывает на работу, возможно, эта работа ему не нравится и ее стоит сменить. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Важно при решении проблемы обратить внимание на мотивацию. То есть человек должен понять, почему он должен проявлять пунктуальность. Также нужно понять, когда и почему человек стал опаздывать.

Потом нужно приступить к тому, чтобы перестать опаздывать – одежду и сумку нужно подготавливать заранее, а незадолго до выхода установить будильник, чтобы начать собираться.

На важные встречи лучше приезжать заранее и выпить кофе на месте, чем бежать, опаздывая и проявляя бестактность.