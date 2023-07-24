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НовостиОбщество24 июля 2023 10:14

Психолог рассказала, как отучить себя опаздывать

Для этого придется сменить работу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На важную встречу лучше прийти заранее, чем бежать, опаздывая

На важную встречу лучше прийти заранее, чем бежать, опаздывая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог Марина Философ объяснила, почему люди опаздывают и как избавиться от этой привычки. Специалист предположила, что, если человек постоянно опаздывает на работу, возможно, эта работа ему не нравится и ее стоит сменить. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Важно при решении проблемы обратить внимание на мотивацию. То есть человек должен понять, почему он должен проявлять пунктуальность. Также нужно понять, когда и почему человек стал опаздывать.

Потом нужно приступить к тому, чтобы перестать опаздывать – одежду и сумку нужно подготавливать заранее, а незадолго до выхода установить будильник, чтобы начать собираться.

На важные встречи лучше приезжать заранее и выпить кофе на месте, чем бежать, опаздывая и проявляя бестактность.