Евгений Куйвашев назначил нового директора регионального Центра развития туризма

Ранее Чистякова возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области назначил нового директора регионального Центра развития туризма. Евгений Куйвашев выбрал на эту должность Марину Чистякову. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

- Марина Чистякова ранее возглавляла Центр развития туризма Каменска-Уральского. За пять лет под ее руководством центр вошел в десятку лучших туристско-информационных центров страны. Так, по итогам участия в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards получил Гран-при в номинации «Лучший ТИЦ», - отметили в региональном правительстве.

В 2023 году Центр развития туризма Каменска-Уральского попал в топ три лучших по всей России. Во время руководства МКУ Мариной Чистяковой мероприятия в городе стали самыми популярными в регионе. Помимо этого, были запущены туристические «Ласточки» по выходным.

Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области вводит дополнительные стимулы развития профобразования. Евгений Куйвашев инициировал установление инвестиционного налогового вычета.

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