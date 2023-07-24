Наталья Зарубина расписывала тагильские подносы. Фото: соцсети

23 июля в Нижнем Тагиле скончалась мастер по росписи подносов Наталья Зарубина. Об этом информирует издание TagilCity.ru.

Художница много лет работала над созданием кружек, фигурок, подвесок с тагильской росписью. Трудилась Наталья Зарубина в Новом молодежном театре Нижнего Тагила, где были представлены ее подносы, а также другие произведения.

Сотрудники учреждения выразили глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшей художницы.

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