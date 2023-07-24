На станции Шарташ открыли первый в России капсульный вокзал

Новое здание вокзала появилось на станции Шарташ. Фото: технопарк "Айра"

В Екатеринбурге на станции Шарташ установили первый в России капсульный вокзал, который состоит из нескольких модулей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Корпус оригинальной разработки имеет эргономичный дизайн, который напоминает вагон скоростного поезда с панорамным остеклением. Рядом со зданием установили скамейки с подогревом, подсветкой и беспроводной зарядкой.

В зале ожидания капсульного вокзала оборудовано 36 сидячих мест, кабина для двух кассиров, оснащенная бронированным стеклом, санузлом с автономной системой подачи воды и слива канализации. Все сервисы объекта доступны для маломобильных граждан.

В зале ожидания есть кондиционер, вентиляция, розетки для зарядки гаджетов, в том числе и USB-порты.

Отличительная черта капсульных вокзалов – их полная автономность. Собирается такое здание по принципу конструктора.