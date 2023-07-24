Глава СКР заинтересовался дракой в одном из магазинов Екатеринбурга

Председатель СКР взял проверку под свой контроль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой, которая была в одном из магазинов в Екатеринбурге. Конфликт произошел между посетителем и охранником. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - рассказали в ведомстве.

Охранник обратился в полицию. Проверка проводится по статье 213 УК РФ – хулиганство.

Напомним, что накануне, 22 июля, в Екатеринбурге произошла драка между покупателем и охранником в одном из супермаркетов на улице Академика Сахарова. Причиной конфликта стало откусанное яблоко. Охранник сделал замечание посетителю и попросил оплатить испорченный товар. Это не понравилось мужчине. Тогда он решил избить сотрудника магазина. По предварительной информации, пострадавший являлся инвалидом.

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