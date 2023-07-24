В екатеринбургский зоопарк прибыла игрунка Жоффруа

Животное обработали от паразитов. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В Екатеринбург 21 июля привезли самца игрунки Жоффруа. Животное прибыло в зоопарк из Москвы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Свердловской области.

- Игрунки Жоффруа наравне с карликовыми лемурами являются наименьшими по размерам приматами. Длина тела около 20 см, длина хвоста около 29 см. Вес самцов от 230 до 250 г, вес самок в среднем 190 г. Самые маленькие достигают величины 13 см и веса 100 грамм, - отметили в ведомстве.

Подвид выглядит необычно. Их щеки, лоб и горло белого цвета, а на ушах длинные пучки волос. Эти игрунки всеядны, они едят фрукты и охотятся на лягушек, ящериц и насекомых.

При ввозе животного никаких нарушений обнаружено не было. До перевоза игрунку проверили на туберкулез, яйца гельминтов и микроспорию. Животное обработали от паразитов, оно прошло тридцатидневный карантин.

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