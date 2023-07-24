Фото: группа во «ВКонтакте» «Зооспас Екатеринбург»

В Верхней Пышме зооволонтеры спасли барсука. Животное упало в приямок при стене жилого дома. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге».

- Приямок оказался глубоким, глубиной до трех метров. Барсук печально лежал в уголке. Мы достали веревки, удавку и клетку, которая должна была сыграть роль переноски. Первоначальный план был: спустить на него петлю и вытащить методом, которым обычно достаем собак из разных ям и колодцев. Не тут-то было, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

Барсук, испугавшись, начал бегать по дну приямка и хватать веревку зубами. Однако вскоре волонтерам все же удалось поймать животное и аккуратно посадить в клетку. Барсуку в ней не очень понравилось и он начала пытаться прокусить прутья.

Клетку с рвавшимся на свободу диким зверьком погрузили в машину прибывшего на подмогу местного егеря и доставили в ближайший лес, где есть популяция барсуков.

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