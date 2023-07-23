В Екатеринбурге контролеры пытались выгнать из автобуса 85-летнего дедушку

Спор произошел в автобусе №88. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге контролеры, проверявшие у пассажиров наличие проездных документов, пытались выгнать из салона 85-летнего дедушку, который забыл взять с собой пенсионное удостоверение.

Стоит отметить, что инцидент произошел в автобусе №88, который курсирует от станции метро «Ботаническая» до поселка Шабровский. На линии – всего два автобуса, и в случае, если бы пенсионера высадили, то следующего рейса ему бы пришлось ждать не менее часа.

Контролеры вошли в салон автобуса на остановке «Общежитие» по улице Селькоровской, и стали требовать у деда документы, а у него с собой оказалась только временная пенсионная карта.

Очевидцы рассказали паблику «Инцидент Екатеринбург», что эту карту у пассажира забрали, после чего попытались вывести его из автобуса. Это сильно возмутило пассажира, который сказал, что по его внешнему виду понятно, что он пенсионер.

Часть пассажиров заступилась за дедушку, и в итоге он остался в автобусе.