В Екатеринбурге неделю ищут 39-летнего мужчину

Артем пропал 15 июля. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге с 15 июля ищут 39-летнего мужчину по имени Артем Федосов, от которого вот уже неделю нет никаких вестей. Теперь к поискам Артема подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Проблем с законом у мужчины не было, ранее он не пропадал. Тревогу забил его брат, сообщили в поисковом отряде.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Приметы Артема: рост 183 сантиметра, карие глаза, темно-русые волосы. Из дома ушел в белой футболке, черной толстовке, темно-синих спортивных штанах и черных кроссовках.

Информацию о пропавшем жителе Екатеринбурга можно передать в полицию по телефонам 02 или 102, а также волонтерам - 8 904 547 27 43.