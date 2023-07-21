К концу 2023 года откроют 37 километров трассы Пермь-Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники с 24 июля начнут укладывать финишный слой асфальтобетона на участке трассы Пермь-Екатеринбург. До конца года планируется запустить движение по 37 километрам трассы. Ее расширили до четырех полос.

Пермский тракт будет примыкать к скоростной магистрали М-12 Москва-Казань-Екатеринбург. Решение о расширении трассы как раз было продиктовано этим соединением - дорога должна принять дополнительный трафик со скоростной магистрали.

- Общая протяженность обновленных участков составит около 100 километров, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Отремонтированная дорога позволит не только увеличить ее пропускную способность и грузоподъемность, но и повысить безопасность движения.

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