В Нижнем Тагиле в честь Дня города покажут 3D мэппинг-шоу за 5 миллионов

Шоу будут показывать каждые 15 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле в честь Дня города покажут 3D мэппинг-шоу. Увидеть его горожане смогут 11 и 12 августа. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Проецировать изображение будут на площади перед МАУК «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка». Шоу станут показывать с 22:00 до полуночи. Частота его проведения – 15 минут. Организатором мероприятия станет ООО «Парад».

- Исполнитель обязуется обеспечить написание плана-сценария мероприятия, согласовав его с Заказчиком, в срок не позднее 25 июля, обеспечить доставку, бытовой райдер сценариста и режиссерской группы, обеспечить доставку оборудования, - говорится в документации.

На проведение шоу выделено 4,9 миллиона рублей. По контракту, в услуги входят подбор, сведение и запись музыкального и визуального сопровождения. Также обязательно предоставление оборудования, персонала и охраны.

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