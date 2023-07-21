Магазины Свердловской области завалили некачественным хлебом

Не весь хлеб в магазинах соответствует нормам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области региональный Роспотребнадзор представил неутешительные итоги проверки хлеба в магазинах в первом полугодии 2023 года. Часть продукции не прошла проверку из-за нарушения правил маркировки, отсутствия сопроводительных документов и по микробиологическим показателям. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- Проверено 1,2 тонны хлебобулочной продукции, специалисты забраковали 131 килограмм продукции, то есть 11,3%, - рассказывают в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Всего эксперты проверили 2068 проб хлеба на соответствие микробиологическим показателям, из которых 54 пробы, то есть 2,6%, не соответствуют установленным показателям.

- Всего исследовано 1044, из которых 19 проб (1,8%) – неудовлетворительные, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего с января по июль 2023 года ведомство проверило 82 объекта, нарушения обнаружили на 26 объектах. Продукцию с нарушениями изъяли из объектов торговли.