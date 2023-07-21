IT-специалисты создадут цифровой двойник свердловского села, в котором огонь уничтожил 41 дом

Модель позволит оперативно получать информацию о расчистке территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

IT-специалисты создадут цифровой двойник свердловского села Шайдуриха, в котором огонь уничтожил 41 дом. Это поможет оценить ущерб, нанесенный пожаром. Также это позволит оперативно получать информацию о расчистке территории. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Специалисты УСГИК произвели аэрофотосъемку территории, на основе которой будет создана 3D стереомодель местности – специальная цифровая карта, которая в объемном виде отображает рельеф, здания, деревья и другие объекты. Работы ведутся в рамках соглашения, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев с компанией УСГИК, - рассказали в областном правительстве.

Ранее губернатор региона поручил оказать погорельцам села комплексную поддержку. Всем сельчанам оказывается помощь. На данный момент всем обратившимся с заявлением на выплаты передали 10 тысяч рублей. В дальнейшем свердловчане смогут еще получить материальную помощь на ту же сумму.

Напомним, что в середине июля под Екатеринбургом разгорелся крупный лесной пожар. Он уничтожил две улицы села Шайдуриха. В огне погибла женщина, а еще двое получили травмы.

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