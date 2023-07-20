В батле сразятся лучшие танцовщики из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет первый в России крамп-фестиваль «Движение улиц». Мероприятие будет проходить 29 и 30 июля в Амфитеатре ТЦ «Мега» и музее Андеграунда, который выступил организатором фестиваля.

- Стиль уличного танца крамп совсем недавно появился в России и плотно вошел в современную культуру. Этот танец характеризуется свободными, выразительными, преувеличенными и очень энергичными движениями, - рассказывают организаторы фестиваля.

В первый день в музее Андеграунда топовые представители направления из Москвы и Санкт-Петербурга поделятся опытом с гостями. С лекциями о крамп-движении в России и за рубежом выступит куратор фестиваля Антон Пашули.

30 июля на сцене Амфитеатра ТЦ «Мега» в батле сразятся лучшие танцовщики из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Зрителей ждет интерактив с участниками фестиваля. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на сайте ugmuseum-ekb.ru.