В Екатеринбурге полиция ищет нелегальных мигрантов

Иностранцев проверяют в торговых точках, рынках, уличных кафе и магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проходит рейд на мигрантов. Полицейские проверяют иностранных жителей в Верх-Исетском районе. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском УМВД.

- Рейд направлен на пресечение нарушений в сфере миграции. В ходе мероприятия проверяются места концентрации иностранных граждан - торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, - рассказали в полиции по Екатеринбургу.

Помимо этого, силовики проверяют дворы в пределах обслуживания отдела полиции № 9 Верх-Исетского района.

- Рядом с ЖК «Русь» видел, как полицейские проверяют иностранцев, - добавил читатель.

Ранее, 25 мая, в Екатеринбурге также устроили облаву на мигрантов в Железнодорожном районе. Силовики проверили больше 130 иностранцев.

Во время проверки было составлено шесть административных дел за нарушение режимы пребывания, а также на восемь человек составили протоколы за распитие алкоголя в общественном месте.

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