На Ямале осенью появится этнографический парк за 360 миллионов рублей

Коми-деревня. Фото: проектная документация

В городе Лабытнинги Ямало-Ненецкого автономного округа этой осенью достроят этнографический парк Семи лиственниц за 350 миллионов рублей. Сейчас здесь возводят «Коми-деревню». Об этом пишет портал «Ямал 1».

На данный момент на объекте выполнен основной подземный цикл строительства, полностью готовы: система водоотведения, фундамент, павильон-галерея жертвенного места народов ханты, каркасы под визит-центр.

Продолжается сборка домов, в которые разместятся мастерские, музей и чайная, а также пирс в виде кольцевой прогулочной зоны, на которой появятся светильники в этническом стиле.

Также в деревне появятся визит-центр, сувенирная лавка, костровая чаша, скамьи, лодки и нарты.