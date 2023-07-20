На Химмаше подросток на самокате сбил 5-летнего мальчика

Самокатом управлял 17-летний парень Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Химмаше подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 19 июля на улице Инженерная, 41. 17-летний парень ехал на арендованном самокате по пешеходной аллее со стороны улицы Грибоедова. Под колесами транспорта в какой-то момент оказался маленький мальчик.

- В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик, с места ДТП с ушибом головы доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в городском ГИБДД.

Автоинспекторы установили, что до этого момента подросток не привлекался к административной ответственности.

Ранее в Екатеринбурге девушку на самокате привлекли к ответственности за вождение без прав. Оказалось, что ее транспортное средство относится к мотоциклам. Выяснилось это после аварии с отечественным авто.

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