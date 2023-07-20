Бастрыкин заинтересовался гибелью 4-летнего мальчика в больнице Екатеринбурга

Предстатель СК России поручил предоставить ему доклад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России заинтересовался гибелью четырехлетнего мальчика в больнице Екатеринбурга. Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Екатеринбурге четырехлетний мальчик умер в больнице от миокардита. Ребенка несколько дней ошибочно лечили от гастрита.

- В больнице нам поставили диагноз «гастрит». Несколько дней сын пил лекарства, но лучше не становилось. 1 июля нас увезли в инфекционное отделение Первоуральской больницы, сделали ЭКГ и обнаружили миокардит – это воспаление мышечной ткани сердца, которое очень трудно диагностировать, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама мальчика.

По данному факту Следственный комитет Свердловской области проводит проверку.

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