Роспись будут делать вручную, а после этого кружки покроют глазурью. Фото: лаборатория «Антихрупкость»

К 300-летию Екатеринбурга выпустят кружки в стиле конструктивизма. Их дизайн разработал экс-руководитель отдела коммуникаций и дизайна интерьера IKEA Федор Колпаков в рамках фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» при заводе «Фарфор Сысерти». На кружках будут изображаться пять архитектурных элементов города: Белая башня, Дом печати, гостиница «Исеть» Главпочтамт и стадион «Динамо». Роспись будут делать вручную, а после этого кружки покроют глазурью.

Фото: лаборатория «Антихрупкость»

- Наш следующий вызов - сделать тираж. Если получится, то мы будем распространять эти кружки по магазинам города, и их можно будет купить, - рассказывает арт-директор фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина.

Кружки начали изготавливать с апреля. Когда продукция появиться на полках магазинов пока неизвестно.