Темпы сдачи жилья за полгода в УрФО подросли на 13%

В регионах УрФО активно строят жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шести регионах Уральского федерального округа сдали в эксплуатацию 4,3 миллиона квадратных метров жилья. До конца 2023 года этот показатель доведут до 8,5 миллиона «квадратов». Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Таким образом, в этом году по итогам первых шести месяцев темпы строительства жилья опережают показатели прошлого года на 13%.

- Строительство многоквартирных домов – это инвестиции в территорию, развиваются смежные отрасли экономики, обновляется коммунальная, транспортная и социальная инфраструктуры, - говорит полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Также новое жилье увеличивает качество жизни в регионах и создает новые рабочие места.