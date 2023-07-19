В Екатеринбурге четырехлетний мальчик умер в больнице от миокардита

Ребенок умер в реанимации на глазах у матери Фото: Иван МАКЕЕВ

В больнице Екатеринбурга четырехлетний мальчик умер от миокардита (воспаление мышечной ткани сердца, прим. Ред.). Трагедия произошла 10 июля в ОДКБ. По словам матери ребенка, 27 июня он перестал есть и пить и жаловался на боль в животе.

- В больнице нам поставили диагноз «гастрит». Несколько дней сын пил лекарства, но лучше не становилось. 1 июля нас увезли в инфекционное отделение Первоуральской больницы, сделали ЭКГ и обнаружили миокардит – это воспаление мышечной ткани сердца, которое очень трудно диагностировать, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама мальчика.

4 июля ребенка срочно направили в реанимационное отделение областной детской больницы в Екатеринбург.

- Врачи предупредили, что у сына мало шансов. Я сама медсестра, поэтому, когда сыну стало совсем плохо, мне разрешили быть с ним. В свидетельстве о смерти указано, что он умер от миокардита и отека головного мозга, - уточняет женщина.

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