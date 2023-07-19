В Екатеринбурге почти неделю ищут 44-летнюю женщину

Информации о том, как была одета женщина в день исчезновения нет. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге около недели идут поиски 44-летней женщины. О местонахождении Анны Курочкиной неизвестно с 13 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, информации о том, как была одета женщина в день исчезновения, нет. Сообщается, что она может находиться в любом районе Екатеринбурга или даже за его пределами.

- Ведется информационный поиск, собираем свидетельства, обзваниваем больницы. Работаем совместно с полицией, - добавили в «ЛизаАлерт».

Сейчас поисками женщины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Анна Курочкина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 89045447224. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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