На Сортировке мужчина жестко избил девушку в порыве ссоры

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Сортировке на мужчина жестоко избил девушку в порыве ссоры. Пока причина конфликта неизвестна. Информацию о драке «КП-Екактеринбург» подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пара ссорилась во дворе дома на улице Расточной. Девушка кричала на мужчину и обвиняла его в испорченной жизни. Партнер не вынес таких оскорблений и стал избивать свою спутницу. В ответ на это девушка попыталась причинить вред машине возлюбленного. Конфликт завершился замечанием очевидцев. Они попросили прекратить пару драться. После этого мужчина скрылся на авто. Избитая девушка осталась лежать на земле.

- Информация по факту публикации зарегистрирована в отделе полиции № 10 Железнодорожного района. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в полиции города.

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