В Солнечном строительство Губернаторского лицея завершится к юбилею города

Посещать лицей дети смогут уже в конце 2023 года. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге строительство Губернаторского лицея завершится к юбилею города. В учреждение смогут ходить 1200 школьников. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Посещать лицей дети смогут уже в конце 2023 года. На строительство объекта потрачено больше трех миллиардов рублей. Сам лицей состоит из девяти блоков: начальная школа, старшая школа, амфитеатр и гардеробы, технопарк, спортивное ядро, мастерские, два блока дополнительного образования и столовая.

Работы в учреждении выполнены на 90%. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- В перспективе школа нового поколения станет не просто районным образовательным учреждением, социально-культурным центром для всего Солнечного. Во внеурочное время смогут пользоваться пространствами и благоустройством лицея. Здесь можно будет интересно проводить время, посещать творческие мастерские, проводить спортивные соревнования, концерты, ярмарки, - отметили в региональном правительстве.

Сейчас строители завершают отделку помещений и благоустраивают территорию. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Работы в учреждении выполнены на 90%. Сейчас строители завершают отделку помещений и благоустраивают территорию. Главная цель нового лицея – мотивировать школьников учиться.

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