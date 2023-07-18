В 2002 году в здании открыли музейную экспозицию. Фото: администрация Нижнего Тагила

В поселке Висим под Нижним Тагилом начали реставрировать школу, в которой учился Мамин-Сибиряк. Писатель числился в учреждении с 1860 по 1863 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

- В частности, в доме подгнили и подлежат замене мауэрлат балки. Также нужно укрепить фундамент, утеплить контур дома и полы, чтобы в помещениях музея-школы была комфортная температура. С подрядчиком все моменты обсудили, до конца недели нам предложат варианты устранения проблем, - отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Писатель числился в учреждении с 1860 по 1863 года. Фото: администрация Нижнего Тагила

В церковно-приходской школе преподавал и отец писателя Наркис Мамин. Здание относится к объекту культурного наследия федерального значения. Учебное заведение начало свою работу в 1839 году. После революции дом национализировали. В нем располагались то парикмахерская, то библиотека, то выставочные залы. В 2002 году в здании открыли музейную экспозицию. Сам дом никогда не подвергался перестройке и сохранил свой первоначальный вид.

Строители отреставрируют фасад здания и проведут ремонт внутри дома. Фото: администрация Нижнего Тагила

Строители отреставрируют фасад здания и проведут ремонт внутри дома. К работам они приступили несколько дней назад. Специалисты выявили несколько дефектов конструкций.

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