Екатеринбуржец создал аналоговый боевой беспилотник «Кукушка»

Пока создано два прототипа дронов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге создали аналоговый боевой беспилотник «Кукушка». Он может использоваться военными на СВО в целях разведки и атаки. Об этом сообщил один из создателей дрона Павел порталу Е1.

- Один стоит порядка 200–250 тысяч рублей, при серийном производстве будет дешевле. Сроки зависят от количества. Основная задача нашей разработки - это уменьшение потерь среди наших солдат, данный прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов, - рассказал Павел.

Беспилотником можно управлять дистанционно с пульта, он несет сразу три боеприпаса. Использовать дрон можно на расстоянии четырех километров. Под нагрузкой он способен разгоняться до 65 километров в час, а вес его чуть больше одного килограмма.

Пока удалось создать только два прототипа беспилотников. Первый уже прошел испытания и готов к производству, второй вскоре будет запатентован. На данный момент компания-производитель ищет покупателей дронов.

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