Полсотни теплых остановок появится в городах Ямала

Теплые остановки установят в нескольких городах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2023 года в городах Ямало-Ненецкого автономного округа установят больше 50 теплых остановочных комплексов. Большая часть остановок появится в Новом Уренгое. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сейчас в населенных пунктах Ямала оборудовано 200 теплых остановочных пунктов, работа продолжается. Так, в Новом Уренгое установят до конца года 18 остановочных комплексов, в Салехарде – 10, в Ноябрьске – 7.

- Также остановочные комплексы обновят в Тазовском и Лабытнанги, где установят по пять теплых павильонов. В Губкинском и Пуровском районах – по три, - рассказывает окружное правительство.

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