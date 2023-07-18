Полсотни теплых остановок появится в городах Ямала

Теплые остановки установят в нескольких городах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
До конца 2023 года в городах Ямало-Ненецкого автономного округа установят больше 50 теплых остановочных комплексов. Большая часть остановок появится в Новом Уренгое. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Сейчас в населенных пунктах Ямала оборудовано 200 теплых остановочных пунктов, работа продолжается. Так, в Новом Уренгое установят до конца года 18 остановочных комплексов, в Салехарде – 10, в Ноябрьске – 7.
- Также остановочные комплексы обновят в Тазовском и Лабытнанги, где установят по пять теплых павильонов. В Губкинском и Пуровском районах – по три, - рассказывает окружное правительство.
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