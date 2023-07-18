В Екатеринбурге на входе в дендропарк появился необычный знак

Новый знак посвятили уткам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на входе в Дендропарк по улице 8 Марта разместили необычный знак, на котором нарисован силуэт утки и надпись «Туточки». Знак появился возле входа в парк со стороны набережной Исети.
Авторы знака – группа городских художников ПСЛЧ, которая ранее не раз высказывалась на социальные темы. Сейчас художники решили просто отдохнуть и посмеяться. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
- Большая часть работ создается ради простого и светлого «хех», - говорят авторы знака.
Если кто-то из прохожих остановится и обратит внимание на уток, которых здесь много, то художники будут считать свою миссию выполненной.