В Екатеринбурге на входе в дендропарк появился необычный знак

Новый знак посвятили уткам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на входе в Дендропарк по улице 8 Марта разместили необычный знак, на котором нарисован силуэт утки и надпись «Туточки». Знак появился возле входа в парк со стороны набережной Исети.

Авторы знака – группа городских художников ПСЛЧ, которая ранее не раз высказывалась на социальные темы. Сейчас художники решили просто отдохнуть и посмеяться. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Большая часть работ создается ради простого и светлого «хех», - говорят авторы знака.

Если кто-то из прохожих остановится и обратит внимание на уток, которых здесь много, то художники будут считать свою миссию выполненной.