В Екатеринбурге скончался известный врач скорой помощи Дмитрий Дутляков

С 2012 года врач стал работать заведующим подстанцией №7
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге скончался заведующий подстанцией №7 Станции скорой медицинской помощи имени Капиноса. Дмитрий Дутляков ушел на 56 году жизни. Об этом сообщили на станции скорой помощи.
- Мы скорбим вместе с семьей и коллегами Дмитрия Юрьевича и помним его как выдающегося врача, преданного своему делу и заботливого руководителя. Его вклад в развитие медицины и помощь людям всегда будут оставаться в нашей памяти, - отметили коллеги врача.
Медика не стало 15 июля. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Напомним, что службу в медицине Дмитрий Дутляков начал еще в 1983 году. Сначала он был санитаром в клинике неотложной травматологии.
А с 2012 года врач стал работать заведующим подстанцией №7. Мужчина работал во времена FIFA 2018 года и короновируса, достойно справляясь со всеми трудностями. Помимо этого, мужчина всегда стремился повышать уровень знаний, участвуя в научно-практических конференциях.
- Он был уважаемым коллегой, всегда готовым помочь и поддержать своих сотрудников, - добавили в подстанции.
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