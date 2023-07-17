Нижнему Тагилу дали 200 миллионов на чистый воздух

Жителей Нижнего Тагила подключают к газу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил получил от свердловского губернатора 200 миллионов рублей для компенсации затрат при подключении жителей частного сектора к газу. Переход на экологичное топливо позволит сделать воздух в городе чище. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

До этого горожане покрывали 10% затрат на подключение, теперь этот показатель составляет всего 0,1%. То есть он снижен в 100 раз.

Деньги направят на закупку и установку газовых плит, радиаторов и систем отопления. Льготников подключат к газу бесплатно. Отметим, что в 200 домах уже установили газовое отопление, а в 50 домовладениях газ уже запустили.