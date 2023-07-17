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НовостиОбщество17 июля 2023 10:23

В Свердловской области озвучили актуальные вакансии

Работодатели ищут специалистов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На Урале не хватает технических специалистов

На Урале не хватает технических специалистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области рекрутеры опубликовали список специалистов, которые сегодня наиболее востребованы у работодателей. Первые строчки в рейтинге заняли фармацевты-провизоры, врачи и повара. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на исследование hh.ru.

- В каждом случае на одну вакансию приходится 0,7 активных резюме, - рассказывают в пресс-службе компании.

Также на рынке труда Свердловской области очень востребованы токари, сантехники, фрезеровщики, маляры, автомеханики, дворники, уборщики, инженеры и другие технические специалисты.

Больше всего кадровый голод проявляется в таких сферах, как промышленность и медицина.