Екатеринбурженка пожаловалась на ветрянку у ребенка после посещения бассейна

Женщина пожаловалась на ветрянку у ребенка после посещения бассейна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на ветрянку у ребенка после посещения одного из общественных бассейнов Екатеринбурга. По ее мнению, воду плохо дезинфицируют. Жалобы женщины опубликовали в группе «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург».

- 8 июля попали в больницу с ребенком. Энтеровирус и ветрянка. Вода грязная даже в детском бассейне, - заявляет местная жительница.

группе «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург»

Напомним, в начале июля вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге не на шутку испугала уральцев. Официально зарегистрировано десять случаев заболевания сотрудников, среди которых два – летальные. Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

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