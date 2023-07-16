Екатеринбурженка пожаловалась на ветрянку у ребенка после посещения бассейна

Женщина пожаловалась на ветрянку у ребенка после посещения бассейна
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на ветрянку у ребенка после посещения одного из общественных бассейнов Екатеринбурга. По ее мнению, воду плохо дезинфицируют. Жалобы женщины опубликовали в группе «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург».
- 8 июля попали в больницу с ребенком. Энтеровирус и ветрянка. Вода грязная даже в детском бассейне, - заявляет местная жительница.
группе «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург»
Напомним, в начале июля вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге не на шутку испугала уральцев. Официально зарегистрировано десять случаев заболевания сотрудников, среди которых два – летальные. Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
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