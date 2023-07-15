Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2023 12:54

Свердловские куры-несушки внесут вклад в импортозамещение в России

В этом поможет уникальный гибрид пород
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Меру поддержки планируют реализовать с 2024 года

Меру поддержки планируют реализовать с 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области правительство окажет поддержку сельхозпроизводителям. Это поможет модернизировать производство инкубационного яйца. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По данным департамента, в России всего два предприятия. Они занимаются производством инкубационного яйца и выводят птиц для промышленных стад и племенного разведения.

- Селекционно-генетический центр «Свердловский» находится в Камышловском районе. Предприятие завершит строительство нового инкубатория. В нем в год будет обрабатываться 15 миллионов яиц, - сообщает департамент информполитики региона.

Сообщается, что на этом предприятии выведен уникальный гибрид пород, который позволит заменить импортный продукт. Агропромышленные комплексы смогут получить субсидии на возмещение части затрат. Эту меру поддержки планируется организовать с 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru