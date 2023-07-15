Свердловские куры-несушки внесут вклад в импортозамещение в России

Меру поддержки планируют реализовать с 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области правительство окажет поддержку сельхозпроизводителям. Это поможет модернизировать производство инкубационного яйца. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

По данным департамента, в России всего два предприятия. Они занимаются производством инкубационного яйца и выводят птиц для промышленных стад и племенного разведения.

- Селекционно-генетический центр «Свердловский» находится в Камышловском районе. Предприятие завершит строительство нового инкубатория. В нем в год будет обрабатываться 15 миллионов яиц, - сообщает департамент информполитики региона.

Сообщается, что на этом предприятии выведен уникальный гибрид пород, который позволит заменить импортный продукт. Агропромышленные комплексы смогут получить субсидии на возмещение части затрат. Эту меру поддержки планируется организовать с 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru