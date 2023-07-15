Жители Академического пожаловались на женщину, которая мешает им спать ночью

Полицейские уже получили жалобы по поводу поведения женщины

Жители Академического в социальных сетях пожаловались на женщину, разгуливающую по улицам. По их словам, она громко кричит и мешает спать остальным жителям на проспекте Академика Сахарова.

- На днях это чудо-женщина прошлась в ночи по Сахарова, с бутылкой в руках. Она материлась, показывала неприличные жесты мужчинам и сыпала угрозами. Орала дико, как животное. Я была уверенна, что она просто пьяна, - поделилась жительница района.

- Я собиралась на работу и услышала крики. Подумала, где этот человек, мешающий всем отдыхать. Другие тоже слышали эти вопли и пытались понять откуда звук, - говорит Нина.

В пресс-группе полиции Екатеринбурга сообщили, что на эту женщину уже поступали жалобы.

- Сообщение от граждан поступило в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. На место приезжали сотрудники полиции. В настоящее время полицией проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

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