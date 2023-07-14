В Екатеринбурге открываются сразу два летних кинотеатра

Фото: УБРИР

В этом году посмотреть любимые фильмы и мультики в уютной компании и на свежем воздухе можно будет сразу в двух кинотеатрах. Первый кинотеатр открылся в парке Маяковского и будет открыт до 20 августа. Второй установят в Летнем парке «Уралмаш». В нем кинопоказы начнутся в субботу 15 июля.

В программе «Кинолета УБРиР» появятся фильмы вселенной Marvel, романтические комедии и мелодрамы, а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки.

Подробную программу летнего кинотеатра в парке «Уралмаш» вы можете посмотреть в группе «ВКонтакте». А мы подготовили программу с 15 по 21 июля в летнем кинотеатре парка Маяковского и на 15 и 16 июля в Летнем парке «Уралмаш» (в расписании могут быть изменения).

Парк Маяковского

15 июля, суббота

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Корпорация монстров» (0+) 20:00 – «Сбежавшая невеста» (18+) 22:00 – «Первый встречный» (12+)

16 июля, воскресенье

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Университет монстров» (6+) 20:00 – «День сурка» (12+) 22:00 – «Билет в рай» (18+)

17 июля, понедельник

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Зверопой» (6+) 20:00 – «Берегись автомобиля» (12+)

18 июля, вторник

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Зверопой 2» (6+) 20:00 – «Служебный роман» (6+)

19 июля, среда

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Мирай из будущего» (6+) 20:00 – «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)

20 июля, четверг

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Красавица и дракон» (12+) 20:00 – «Кавказская пленница» (6+)

21 июля, пятница

16:00 – Мультфильмы СТС (6+) 18:00 – «Суперсемейка 2» (16+) 20:00 – «Человек с бульвара капуцинов» (12+) 22:00 – «Джентльмены удачи» (6+)

Летний парк Уралмаша

15 июля, суббота

16:00 – Мультфильмы СТС (0+) 17:00 – Вверх (0+) 19:00 – Железный человек 1 (12+) 21:00 – Мамма миа (16+)

16 июля, воскресенье

16:00 – Мультфильмы СТС (0+) 17:00 – Рататуй (0+) 19:00 – Железный человек 2 (12+) 21:00 – Билет в рай (12+)

Летний парк Уралмаш 2.0

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