Югорчане вяжут носки для бойцов СВО

Для бойцов СВО вяжут носки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кондинского района Югры вяжут теплые носки для участников специальной военной операции. Участники клуба «Мы вместе» собираются в библиотеке поселка Ягодный, где занимаются вязанием. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Когда набирается достаточное количество вещей, их отправляют на почтовый пункт Междуреченского, оттуда они идут на территорию проведения специальной военной операции.

Те, кто намерен помогать бойцам, но не умеет вязать, приносит пряжу.

- Думаю, что мы не должны оставаться в стороне в такой сложной ситуации, - говорит заведующая библиотекой Елизавета Колычева.