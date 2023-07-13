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НовостиНедвижимость13 июля 2023 12:07

Ямальский поселок благоустроят к осени этого года

Сейчас здесь создают инфраструктуру для пешеходов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В поселке сейчас идет дорожный ремонт

В поселке сейчас идет дорожный ремонт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К осени этого года на Ямале преобразят поселок Харп на окраине города Лабытнанги. Сейчас здесь идет дорожный ремонт, преображаются пешеходные зоны и места отдыха. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Так, например, полным ходом идет благоустройства площади Мира, на улице Дзержинского идет ремонт пешеходной части. Строится дорога к площади Мира.

Здесь появятся пешеходные зоны, велодорожка и новое освещение. На благоустройство площади Мира потратят 162 миллиона рублей. В дорогу по улице Дзержинского вложат 112 миллионов рублей.

- Осенью ко Дню поселка жители увидят совершенно новую площадь, - рассказывают в администрации поселка.