В Екатеринбурге наградили лучших промышленников России

Награждение прошло в дни проведения выставки "Иннопром" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наградили лучших промышленников страны, за престижное звание боролись 600 специалистов из разных регионов России. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

Так, например, в конкурсе принял участие ярославский предприниматель Сергей Соколов, который на выставке «Иннопром 2023» нашел единомышленников для проекта по строительству завода индивидуальных рационов питания. Предприятие бизнесмен намерен создать в городе Переславль-Залесский.

- Молодые промышленники создают предприятия нового поколения, держат курс на строительство инновационной экономики, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.