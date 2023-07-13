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НовостиОбщество13 июля 2023 11:50

В Екатеринбурге наградили лучших промышленников России

За звание боролись 600 конкурсантов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Награждение прошло в дни проведения выставки "Иннопром"

Награждение прошло в дни проведения выставки "Иннопром"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наградили лучших промышленников страны, за престижное звание боролись 600 специалистов из разных регионов России. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

Так, например, в конкурсе принял участие ярославский предприниматель Сергей Соколов, который на выставке «Иннопром 2023» нашел единомышленников для проекта по строительству завода индивидуальных рационов питания. Предприятие бизнесмен намерен создать в городе Переславль-Залесский.

- Молодые промышленники создают предприятия нового поколения, держат курс на строительство инновационной экономики, – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.