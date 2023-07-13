В Екатеринбурге заменят устаревшие турникеты на станциях метро

Так будет выглядеть современное оборудование. Фото: Telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

В екатеринбургском метро сменят устаревшие турникеты. Новое оборудование будет гораздо комфортнее. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов у себя в Telegram-канале.

Модернизация начнется в 2023 году. Вместе турникетов 70-х годов установят новейшее оборудование. Оно будет оснащено дисплеями и световой индикацией. Турникеты будут выполнены из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Они смогут принимать жетоны и банковские, социальные, транспортные карты.

- Инвестором проекта готов выступить «Сбербанк». Работа предстоит большая. То, как четко и быстро работают турникеты в вестибюлях станций метро, определяет комфорт пассажиров, - отметил градоначальник.

К концу 2023 года оборудование сменят на станции метро «Площадь 1905 года». А уже к октябрю 2024 года работы планируют завершить на всех девяти станциях.

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