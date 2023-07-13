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НовостиОбщество13 июля 2023 5:05

Аномальная жара уходит из Свердловской области

На Среднем Урале температура воздуха приходит в норму
Дарья ЧИПУРИНА
Днем 13 июля температура воздуха достигнет +27 градусов

Днем 13 июля температура воздуха достигнет +27 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномальная жара отступает от Свердловской области. Температура воздуха в регионе приходит в норму. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Под влиянием умеренно-теплой воздушной массы, поступившей на Средний Урал из системы циклона, расположенного над европейской частью страны, средние температуры в четверг будут близки к климатической норме. Рекордно-теплая погода на юге Свердловской области закончилась, - поделился эксперт.

На востоке Свердловской области пройдут дожди, а в остальных частях региона существенных осадков не ожидается.

Днем 13 июля на Среднем Урале температура воздуха прогреете до +22…27. В области будет облачно. 14 июля днем ожидается +22, а ночью +15. Холоднее станет 15 июля. В субботу столбик термометра опустится до +15 днем и +13 ночью.

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