Пятнадцать случаев менингита диагностировали в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-эпидемиолог Горбольницы Ревды Евгения Масина рассказала о профилактике заражения менингококковой инфекции или менингита, вспышка которого произошла среди сотрудников распределительного центра «Озон» в Екатеринбурге. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Врач рассказала, как не заболеть менингитом:

1. Вакцинация, которая рекомендуется детям и подросткам, особенно тем, что проживает в районах с высоким уровнем заболеваемости. Вакцинация также действенна для взрослых.

2. Гигиена рук, их нужно чаще мыть и использовать антисептические средства.

3. Избегайте близких контактов с людьми с признаками инфекции - это кашель и чихание.