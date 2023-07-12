Часть мероприятий проведут в Парке имени Бондина Фото: Лев ИСТОМИН

15 июля 2023 в Нижнем Тагиле отпразднуют День металлурга. В этом году в город не стали приглашать звездных гостей, но праздник все равно состоится. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Программа празднования Дня металлурга 2023 в Нижнем Тагиле

12:00 – на акватории Городского пруда начнется парусная регата, участники которой будут бороться за Кубок ЕВРАЗа.

С 16 до 18 часов в Парке имени Бондина пройдет концертно-развлекательная программа для всех возрастов. Здесь проведут конкурс талантов, игры, концерт при участии коллективов ЦКиИ НТМК.

Также с 16 до 18 часов на набережной Тагильского пруда будут проходить мастер-классы: горожане смогут расписать подносы, попробовать себя в гончарном деле, сделать берестяные изделия.

23:30 – фейерверк над Городским прудом.