Часть мероприятий проведут в Парке имени Бондина
Фото: Лев ИСТОМИН
15 июля 2023 в Нижнем Тагиле отпразднуют День металлурга. В этом году в город не стали приглашать звездных гостей, но праздник все равно состоится. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.
Программа празднования Дня металлурга 2023 в Нижнем Тагиле
12:00 – на акватории Городского пруда начнется парусная регата, участники которой будут бороться за Кубок ЕВРАЗа.
С 16 до 18 часов в Парке имени Бондина пройдет концертно-развлекательная программа для всех возрастов. Здесь проведут конкурс талантов, игры, концерт при участии коллективов ЦКиИ НТМК.
Также с 16 до 18 часов на набережной Тагильского пруда будут проходить мастер-классы: горожане смогут расписать подносы, попробовать себя в гончарном деле, сделать берестяные изделия.
23:30 – фейерверк над Городским прудом.