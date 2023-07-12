Премьер-министр Беларуси побывал в цехах механосборочного производства. Фото: Уралвагонзавод

Премьер-министр Беларуси прибыл в Нижний Тагил. Роман Головченко посетил Уралвагонзавод. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

Политика сопроводили генеральный директор завода Александр Потапов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой и Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус. Вместе они ознакомились с производством и осмотрели технику, производимую на УВЗ.

- Для Уралвагонзавода Республика Беларусь – давний стратегический партнер. Наши деловые отношения не одно десятилетие развиваются не только в области военно-технического сотрудничества, но и промышленной кооперации. Уверен, что и в будущем они будут столь же успешными, – отметил генеральный директор Концерна УВЗ Александр Потапов.

Премьер-министр дружественной страны побывал в цехах механосборочного производства. Ему рассказали об истории развития предприятия. Лекция прошла в музее бронетанковой техники завода.

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