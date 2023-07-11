В Екатеринбурге построят технопарк

Фото: Пресс-центр Группы Синара

Новый технопарк “Космос” планируют построить недалеко от кампуса УрФУ к 2026 году. Об этом Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев и генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра 11 июля подписали соглашения на ИННОПРОМе.

-Близость инновационного промышленного технопарка к кампусу УрФУ будет способствовать эффективному практическому воплощению научных разработок, исследований и проектов студентов, аспирантов и преподавателей, - считает Тимур Уфимцев.

Новый технопарк будет специализироваться на электронной промышленности. В нем планируют сделать коворкинг, производственные объекты, испытательный центр, полигон и лабораторные помещения. Технопарк займет площадь более 20 тысяч кв.м.

“Космос” создадут по принципу локального наукограда: в нем будут объединен цикл разработок, опытное и серийное производство, а еще будет подготовка инженеров.