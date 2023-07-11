В Нижнем Тагиле содержать кладбища и парки будет одна компания

На обслуживание парков выделено 76 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэрия Нижнего Тагила на содержание кладбищ, парков и скверов выделит больше 108 миллионов. Подрядчиком на оказание услуг стала местная компания «Комавтотранс». Она уже не первый раз заключает подобный контракт с администрацией.

Цена договора на обслуживание кладбищ достигает 32,4 миллиона рублей. Контракт будет заключен на год. Работы подрядчиком будут вестись до 30 июня 2024 года. А средства на реализацию выделят из местного бюджета. По договору компания обязана косить траву, убирать мусор, чистить дорожки и высаживать цветы. Содержать «Комавтотранс» будет 20 кладбищ.

Содержание парков и сквером обойдется мэрии города дороже. Цена контракта составила 76 миллионов рублей. Уборка и облагораживание территорий будут проводиться компанией до 30 июня 2024 года. В парках будут следить за уличной мебелью, детскими площадками и зелеными насаждениями. Также весной в скверах Нижнего Тагила будет проводиться обработка от клещей. Всего обслуживать будут 76 объектов.

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